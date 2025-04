Preparativos para conclave na Capela Sistina deixam turistas de fora

O conclave, a reunião secreta para eleger um novo líder da Igreja Católica após a morte do papa Francisco, começa em 7 de maio, mas os preparativos para receber os mais de 130 cardeais que devem participar levam vários dias.

"Vir de tão longe e não poder entrar em um dos principais locais é muito decepcionante", disse Leonie Shannon, uma turista de 67 anos da Austrália.

Os tetos da capela são adornados com cenas pintadas entre 1508 e 1512 do Antigo e do Novo Testamento da Bíblia. A mais famosa é "A Criação de Adão", na qual Deus estende o dedo para tocar a mão estendida do primeiro homem.

Michelangelo também pintou o imponente "Juízo Final" na parede atrás do altar, enquanto outros artistas renascentistas, como Botticelli, Perugino e Ghirlandaio, decoraram suas paredes laterais.

"Essa é uma obra de arte realmente fantástica que estudamos, por isso esperávamos poder testemunhá-la em primeira mão", disse Guo Feng, um dos integrantes de um grupo de estudantes de arte da China. "É realmente lamentável que não possamos vê-la nesta viagem. É um grande desapontamento para nós."

Mas muitos visitantes também reconheceram as circunstâncias extraordinárias que exigiram o fechamento da parte mais popular dos Museus do Vaticano.