Presidente da FCC diz que "todas as opções" estão na mesa em análise sobre "60 Minutes"

Carr disse nesta segunda-feira que ainda não analisou as reclamações e não deu um prazo para tomar uma decisão.

Na semana passada, o produtor-executivo de longa data do "60 Minutes", Bill Owens, disse que estava se demitindo por preocupações com a independência editorial.

A saída de Owens ocorre após uma batalha judicial de meses com o presidente dos EUA, Donald Trump, que processou a CBS por uma entrevista com Harris no programa "60 Minutes". No início deste mês, o caso entrou em mediação.

No início deste mês, Trump atacou novamente o "60 Minutes", dizendo que o programa exibiu duas histórias imprecisas sobre ele e pressionou Carr a tomar medidas.

Carr observou que o prazo informal de 180 dias para uma decisão sobre a fusão está se aproximando.

"Estamos simplesmente focados no histórico que temos diante de nós", disse Carr, recusando-se a responder a uma pergunta hipotética sobre o que faria se Trump o instruísse a aprovar a fusão. "Vamos apenas aplicar a lei e os fatos."