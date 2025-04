Putin anuncia cessar-fogo de 8 a 10 de maio; Ucrânia quer trégua agora

Isso ocorre depois que Trump criticou Putin por um ataque russo mortal em Kiev na semana passada e expressou preocupação no fim de semana de que Putin estava "apenas me tapeando". Washington ameaçou repetidamente abandonar seus esforços de paz, a menos que haja um progresso real.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, que se encontrou com Trump à margem do funeral do papa Francisco em Roma no sábado, disse que Kiev está disposta a manter conversações com Moscou assim que um acordo de cessar-fogo pare os combates.

O chanceler da Ucrânia disse que Kiev está "constantemente propondo" um cessar-fogo por pelo menos 30 dias. A Rússia disse que quer um acordo completo, não uma pausa.

A nota do Kremlin dizia: "O lado russo mais uma vez declara sua disposição para conversações de paz sem pré-condições, com o objetivo de eliminar as causas fundamentais da crise ucraniana e a interação construtiva com parceiros internacionais".

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou a repórteres anteriormente que o sinal para conversas diretas deveria vir da Ucrânia, já que atualmente há uma "proibição legal" de negociar com Putin.

Ele estava se referindo a um decreto de 2022, no qual Zelenskiy excluiu tais negociações, depois que a Rússia reivindicou quatro regiões ucranianas como suas, em uma ação condenada como ilegal pela maioria dos países nas Nações Unidas.