Queda de energia atinge grande parte de Espanha e Portugal

Em Madri, centenas de pessoas ficaram nas ruas do lado de fora dos prédios de escritórios e houve uma forte presença policial em torno de alguns prédios importantes, com policiais direcionando o tráfego e dirigindo pelos átrios centrais com luzes.

Os governos espanhol e português se reuniram para discutir o apagão, que também afetou brevemente partes da França, e um comitê de crise foi criado na Espanha, segundo fontes familiarizadas com a situação.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, visitou o centro de controle da operadora de transmissão de eletricidade Red Eléctrica.

"O governo está trabalhando para determinar a origem e o impacto desse incidente e está dedicando todos os recursos para resolvê-lo o mais rápido possível", declarou o governo espanhol.

A Red Eléctrica disse que estava trabalhando com as empresas regionais de energia para restaurar a energia. A concessionária portuguesa REN afirmou que havia ativado planos para a restauração em fases do fornecimento de eletricidade.

O torneio de tênis Madrid Open foi suspenso, forçando o 15º cabeça de chave Grigor Dimitrov e o oponente britânico Jacob Fearnley a saírem da quadra quando os placares ficaram escuros e as câmeras aéreas ficaram sem energia.