Rússia diz ter derrubado 51 drones ucranianos em menos de três horas

(Reuters) - O Ministério da Defesa da Rússia disse que suas unidades de defesa aérea destruíram 51 drones ucranianos em menos de três horas na noite desta segunda-feira, a maioria deles sobre a região ocidental de Kursk.

Uma declaração do ministério publicada no aplicativo de mensagens Telegram informou que as unidades russas destruíram 40 drones apenas sobre a região ocidental de Kursk.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse no fim de semana que as tropas de Moscou expulsaram as forças ucranianas da região de Kursk mais de oito meses depois de Kiev ter realizado uma incursão em massa na fronteira.