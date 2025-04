SAIBA MAIS-O que acontece agora, após funeral do papa Francisco

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - Veja a seguir o que acontecerá na Igreja Católica Romana após o funeral do papa Francisco, que morreu aos 88 anos, e o anúncio do início do conclave em 7 de maio.

** O funeral marcou o início de um período de nove dias de luto para a Igreja.

** O Colégio de Cardeais supervisiona os negócios cotidianos da Igreja durante o período entre a morte do papa e a eleição de um novo. Eles têm poder limitado e grande parte da administração central da Igreja fica paralisada.