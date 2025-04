Suposto ataque aéreo dos EUA atinge centro de imigrantes no Iêmen; TV Houthi diz que 68 morreram

O ataque mais mortal dos EUA no Iêmen até agora ocorreu neste mês, com um ataque a um terminal de combustível no Mar Vermelho que matou pelo menos 74 pessoas.

Defensores dos direitos humanos expressaram preocupação com as mortes de civis. Três senadores democratas escreveram ao chefe do Pentágono, Pete Hegseth, na quinta-feira, exigindo uma prestação de contas pelas perdas de vidas civis.

O Iêmen vive uma guerra civil há uma década entre os Houthis e um governo que controla o sul, apoiado por Estados árabes, embora os combates tenham diminuído nos últimos dois anos após uma trégua entre os Houthis e a Arábia Saudita.

Centenas de milhares de pessoas que buscam escapar da pobreza viajam todos os anos pelo Chifre da África e pelo Mar Vermelho para caminhar pelo Iêmen até a fronteira com a Arábia Saudita, dizem autoridades de agências humanitárias.

Mais de 500 pessoas se afogaram ao cruzar o Mar Vermelho no ano passado, enquanto tentavam chegar ao Iêmen, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações, uma agência das Nações Unidas.

(Reportagem de Nayera Abdallah em Dubai, Andrew Mills em Doha, Tiffany Le em Pequim e Dawit Endeshaw em Adis Abeba)