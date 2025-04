Ataque de drone ucraniano mata duas pessoas em Belgorod, na Rússia, diz autoridade

À noite, o governador da região vizinha de Kursk, Alexander Khinshtein, disse que drones atacaram a cidade de Rylsk, ferindo três pessoas e danificando três prédios de apartamentos, uma casa particular e um jardim de infância.

A Reuters não conseguiu verificar de forma independente nenhuma das afirmações das autoridades locais.

O presidente russo, Vladimir Putin, parabenizou as tropas russas no último fim de semana pelo que ele disse ser a expulsão das últimas forças ucranianas da região de Kursk, mais de oito meses depois que as forças de Kiev lançaram uma incursão transfronteiriça.

(Reportagem da Reuters; texto de Lucy Papachristou)