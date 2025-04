Carney vence eleição no Canadá e busca papel de liderança global contra Trump

"O Canadá está pronto para assumir um papel de liderança na construção de uma coalizão de países com ideias semelhantes que compartilham nossos valores", disse Carney em 3 de abril em Ottawa. "Acreditamos na cooperação internacional. Acreditamos no intercâmbio livre e aberto de bens, serviços e ideias. E se os Estados Unidos não quiserem mais liderar, o Canadá o fará."

O Partido Liberal, de Carney, derrotou os conservadores, liderados por Pierre Poilievre, cujo slogan "Canada First" (Canadá em primeiro lugar) e seu estilo às vezes ácido evocaram comparações com Trump que podem ter lhe custado a eleição. Durante meses, os conservadores mantiveram uma ampla liderança nas pesquisas, que evaporou depois que Trump impôs tarifas ao Canadá e ameaçou anexar o país. Em resposta, os canadenses estão evitando produtos dos EUA e viagens ao vizinho.

Embora Carney continue sendo o primeiro-ministro, seus correligionários liberais parecem ter conquistado apenas uma minoria de assentos na Câmara dos Comuns, tornando o governo mais frágil e dependente de partidos menores para permanecer no poder.

A Austrália realizará uma eleição em 3 de maio, e os principais partidos têm observado atentamente o aumento nas pesquisas em relação a Carney, segundo estrategistas políticos australianos. Assim como no Canadá, a preocupação dos eleitores com as consequências globais das políticas de Trump inclinou o apoio para o Partido Trabalhista, de centro-esquerda.

O ex-diplomata canadense Colin Robertson, que conheceu Carney quando ele trabalhava no Ministério das Finanças, disse que Carney é o primeiro-ministro mais bem preparado do Canadá desde a década de 1960, devido à sua experiência à frente do Banco da Inglaterra e do Banco do Canadá.

"Ele chega extremamente bem preparado... e as pessoas atenderão ao seu chamado e o procurarão porque seus desafios são econômicos no momento", afirmou ele.