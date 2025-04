Chefe do Pentágono cancela programa de mulheres na área de segurança assinado por Trump

O programa WPS foi promovido pelo primeiro governo Trump.

"Esta é a primeira legislação do gênero em todo o mundo, o que torna os Estados Unidos o primeiro país do mundo com uma lei abrangente sobre o WPS", dizia um documento da Casa Branca de 2019.

Ele também contava com apoio bipartidário. Marco Rubio, secretário de Estado de Trump, foi copatrocinador do projeto de lei, assim como Kristi Noem, atual secretária de Segurança Interna. Mike Waltz, assessor de segurança nacional de Trump, foi membro fundador da bancada do WPS no Congresso quando era parlamentar.

"O presidente Trump também assinou a Lei Mulheres, Paz e Segurança, um projeto de lei do qual tive muito orgulho de ter sido copatrocinador quando estava no Senado", disse Rubio no início deste mês no Departamento de Estado.

"Foi a primeira lei abrangente aprovada em qualquer país do mundo -- a primeira lei aprovada por qualquer país em qualquer lugar do mundo -- com foco na proteção das mulheres e na promoção de sua participação na sociedade", acrescentou Rubio.

(Reportagem de Idrees Ali e Phil Stewart; reportagem adicional de Michelle Nichols e Patricia Zengerle)