Com falta de suprimentos, cozinhas comunitárias de Gaza podem fechar em breve

Vários grupos de ajuda disseram à Reuters que dezenas de cozinhas comunitárias locais correm o risco de fechar, possivelmente em poucos dias, a menos que a entrada de ajuda seja permitida em Gaza, removendo a última fonte consistente de refeições para a maioria dos 2,3 milhões de habitantes.

"Estamos sofrendo de fome, fome de verdade", disse Talalqa, cuja casa na cidade de Mughraqa, em Gaza, foi destruída por Israel. "Não comi nada desde esta manhã."

Na cozinha comunitária Al-Salam Oriental Food, na Cidade de Gaza, Salah Abu Haseera oferece o que ele teme que possa ser uma das últimas refeições para as 20.000 pessoas que ele e seus colegas atendem diariamente.

"Enfrentamos grandes desafios para continuar funcionando. Podemos ficar fora de operação em uma semana, ou talvez menos", disse Abu Haseera à Reuters por telefone de Gaza.

Desde 2 de março, Israel cortou completamente todos os suprimentos para os 2,3 milhões de residentes da Faixa de Gaza, e os alimentos estocados durante um cessar-fogo no início do ano praticamente acabaram. Esse é o mais longo fechamento que a Faixa de Gaza já enfrentou.

As cozinhas comunitárias variam de empresas de um cômodo a restaurantes comuns. Milhares de pessoas carregando potes de plástico e alumínio para encher com refeições gratuitas têm sido uma visão comum no enclave nos últimos meses.