Confrontos sectários perto da capital síria deixam mais de uma dezena de mortos

Os confrontos começaram durante a noite, quando homens armados da cidade vizinha de Maliha e de outras áreas predominantemente sunitas convergiram para a cidade de Jaramana, de maioria drusa, a sudeste de Damasco, segundo fontes de segurança.

Os combates, com disparos de armas pequenas e médias, deixaram 13 pessoas mortas, de acordo com equipes de resgate locais.

Entre os mortos estavam dois membros do Serviço de Segurança Geral da Síria, uma nova força de segurança composta em sua maioria por ex-rebeldes, de acordo com o porta-voz do Ministério do Interior, Mustafa al-Abdo.

Abdo negou que homens armados tenham atacado a cidade, dizendo, em vez disso, que grupos de civis irritados com a gravação de voz haviam realizado um protesto que foi atacado por grupos drusos.

O Ministério do Interior disse em um comunicado que estava investigando a origem da gravação de voz e pediu calma, instando os cidadãos a não deixar que as emoções levem à violência ou a danos à propriedade pública.

Os anciãos drusos se reuniram com as forças de segurança em uma tentativa de evitar uma nova escalada, declarou uma fonte de segurança síria.