Coreia do Norte realiza primeiro teste de disparo do sistema de armas de seu novo navio de guerra

SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte realizou nesta semana o primeiro teste de disparos do sistema de armas do novo navio de guerra "classe Choe Hyon" que revelou recentemente, informou a mídia estatal KCNA na quarta-feira.

Mísseis de cruzeiro e antiaéreos foram lançados e a artilharia foi disparada como parte do teste, que contou com a presença do líder Kim Jong Un e de altos funcionários, segundo a notícia.

Segundo a KCNA, Kim disse que chegou a hora de a marinha da Coreia do Norte optar por acelerar o armamento nuclear em prol da soberania marítima e da defesa nacional.