Departamento de Estado lança segunda rodada de programa de demissões, mostra email

Por Humeyra Pamuk

WASHINGTON (Reuters) - O Departamento de Estado deu início a uma segunda rodada do programa de demissão, aponta email interno visto pela Reuters e por duas autoridades norte-americanas, como parte do esforço do presidente Donald Trump para garantir que a agência e sua força de trabalho estejam alinhadas com sua agenda "America First".

O email interno, datado de 25 de abril, chega dias após o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, descrever o Departamento como "inchado e burocrático" e propor a eliminação de mais de 100 departamentos e escritórios, além de um plano para reduzir a equipe em 15%.