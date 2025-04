Diretoria da Paramount se move para resolver ação de Trump sobre "60 minutes", diz NYT

(Reuters) - A diretoria da Paramount, empresa controladora da CBS News, delineou os termos financeiros aceitáveis para um possível acordo com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na ação judicial sobre o "60 Minutes", informou o The New York Times nesta terça-feira, citando três pessoas com conhecimento das discussões internas.

A Paramount não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

(Reportagem de Janaki Venugopalan em Bengaluru)