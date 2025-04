Espanha e Portugal voltam a ter energia e buscam respostas após maior apagão da história

Nesta terça-feira, a operadora de rede espanhola REE descartou a possibilidade de um ataque cibernético como causa. A empresa disse ter identificado dois incidentes de perda de geração de energia, provavelmente de usinas solares, no sudoeste da Espanha, que causaram instabilidade no sistema elétrico e levaram a uma interrupção de sua interconexão com a França.

Mas ainda é muito cedo para explicar por que isso aconteceu, disse o chefe de operações do sistema da REE, Eduardo Prieto, em uma coletiva de imprensa.

"Até recebermos os dados sobre os aspectos de geração, não podemos tirar conclusões", declarou ele. A REE planeja investir em mais interconexões com a França para tornar o sistema mais estável, acrescentou.

A Espanha é um dos maiores produtores de energia renovável da Europa, e o apagão provocou um debate sobre se a volatilidade do fornecimento de energia solar ou eólica tornou seus sistemas de energia mais vulneráveis.

O banco de investimentos RBC disse que o custo econômico do apagão pode variar entre 2,25 bilhões de euros e 4,5 bilhões de euros, culpando o governo espanhol por ser complacente demais com a infraestrutura em um sistema dependente de energia solar com pouco armazenamento de bateria.

ESTADO DE EMERGÊNCIA