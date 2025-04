EUA visam empresas sediadas no Irã e na China em novas sanções contra o Irã

(Reuters) - Os Estados Unidos impuseram nesta terça-feira sanções a uma rede sediada no Irã e na China acusada de adquirir ingredientes para propulsores de mísseis balísticos em nome da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, enquanto o governo do presidente Donald Trump busca aumentar a pressão sobre Teerã.

Em um comunicado, o Departamento do Tesouro dos EUA disse que tinha como alvo seis entidades e seis indivíduos como parte da ação, que ocorre no momento em que o governo Trump relançou as negociações com o Irã sobre seu programa nuclear.

"O desenvolvimento agressivo de mísseis e outras capacidades de armamento por parte do Irã coloca em risco a segurança dos Estados Unidos e de nossos parceiros", disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent.