Falha em foguete da Firefly coloca satélite da Lockheed em órbita baixa

Por Joey Roulette

WASHINGTON (Reuters) - A Firefly Aerospace disse que a sexta missão de seu foguete Alpha sofreu um acidente no espaço após o lançamento a partir da Califórnia nesta terça-feira, o que colocou um satélite de propriedade da Lockheed Martin em uma "órbita mais baixa que a planejada", sugerindo um potencial fracasso da missão.

Em uma publicação no X, a Firefly afirmou que o acidente ocorreu durante a separação do propulsor do estágio principal da Alpha com seu segundo estágio, aproximadamente dois minutos e meio após a decolagem. A separação defeituosa "impactou o bocal do motor Lightning do Estágio 2, colocando o veículo em uma órbita mais baixa do que o planejado".