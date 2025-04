Fósseis mostram inesperado último refúgio de ferozes crocodilos terrestres

Como muitos outros crocodilos, eles tinham uma armadura protetora feita de placas ósseas em sua pele.

Os fósseis encontrados na República Dominicana em 2023 eram um único dente que se assemelhava muito aos dos sebecídeos sul-americanos e duas vértebras com características que permitiram aos pesquisadores concluir definitivamente que esses restos mortais pertenciam a um sebecídeo.

"É incrível pensar que esses crocodilos terrestres de movimento rápido, parecidos com dinossauros, com dentes serrilhados especializados em cortar carne, sobreviveram no Caribe caçando preguiças, roedores e qualquer outra coisa que estivesse por perto até poucos milhões de anos atrás", disse o coautor do estudo Jonathan Bloch, curador de paleontologia de vertebrados do Museu de História Natural da Flórida, na Universidade da Flórida.

Os pesquisadores disseram que os fósseis de dois dentes aparentemente de um sebecídeo datados de cerca de 18 milhões de anos atrás, descobertos anteriormente em Cuba, e um semelhante datado de cerca de 29 milhões de anos, encontrado anteriormente em Porto Rico, sugerem que essa linhagem era muito difundida nas ilhas das Índias Ocidentais.

Mas como os crocodilos terrestres da América do Sul conseguiram chegar lá? Os pesquisadores disseram que a presença deles nas ilhas é outra pista que indica que pode ter havido um caminho de pontes terrestres temporárias ou uma cadeia de ilhas que permitiram que os animais terrestres viajassem da América do Sul para o Caribe por volta de 32 a 35 milhões de anos atrás.

"A distância entre as ilhas e o norte da América do Sul era significativamente menor do que a atual. Isso provavelmente facilitou a dispersão dos sebecídeos da América do Sul", disse Viñola Lopez. "Isso mostra como as ilhas podem ser importantes como um museu da biodiversidade, preservando os últimos membros de alguns grupos que foram extintos em toda parte."