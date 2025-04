Índia fecha mais da metade dos pontos turísticos da Caxemira após ataque

A Índia identificou os três agressores, incluindo dois cidadãos paquistaneses, como "terroristas" que estão promovendo uma revolta violenta na Caxemira, de maioria muçulmana. O Paquistão negou qualquer participação e pediu uma investigação neutra.

A Índia, de maioria hindu, acusa o Paquistão islâmico de financiar e incentivar a militância na Caxemira, região do Himalaia que ambas as nações reivindicam em sua totalidade, mas governam em parte. Islamabad afirma que apenas fornece apoio moral e diplomático à demanda da Caxemira por autodeterminação.

As tensões entre os vizinhos do sul da Ásia, que possuem armas nucleares, se intensificaram desde o ataque, e a Índia tem feito apelos para que sejam tomadas medidas contra o Paquistão.

O primeiro-ministro indiano Narendra Modi se reuniu com os chefes militares indianos nesta terça-feira em sua residência, com o ministro da Defesa indiano e com o conselheiro de Segurança Nacional, informou uma fonte do governo. Segundo a fonte, Modi deu carta branca aos chefes militares para decidirem a resposta da Índia ao ataque em Pahalgam.

Délhi e Islamabad tomaram uma série de medidas uma contra a outra desde o ataque na Caxemira. A Índia suspendeu o Tratado das Águas do Indo -- um importante pacto de compartilhamento hidrográfico. O Paquistão fechou seu espaço aéreo para as companhias aéreas indianas.

O governo do território indiano de Jammu e da Caxemira decidiu fechar 48 dos 87 destinos turísticos da Caxemira e reforçou a segurança nos demais, de acordo com um documento do governo analisado pela Reuters.