Lula parabeniza Carney por vitória e diz estar interessado em acordo comercial entre Mercosul e Canadá

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou nesta terça-feira o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, pela vitória de seu Partido Liberal nas eleições canadenses e disse estar interessado em avançar nas negociações de um acordo comercial entre o Mercosul e o Canadá.

"Meus parabéns ao primeiro-ministro @MarkJCarney pela vitória do Partido Liberal nas eleições de ontem... O Brasil deseja um novo ciclo de prosperidade para o povo irmão do Canadá", escreveu Lula em sua conta no X.

"Temos interesse em avançar nas negociações de um acordo comercial entre o Mercosul e o Canadá para diversificar e expandir nosso intercâmbio", acrescentou.