Apesar de amamentar, mãe é deportada e separada da filha de um ano nos EUA

"Os pais são questionados se querem ser removidos com seus filhos ou se o ICE colocará as crianças com alguém indicado pelos pais", declarou a secretária assistente Tricia McLaughlin em uma resposta por email no final da segunda-feira.

"Nesse caso, a mãe declarou que queria ser removida sem a criança e a deixou sob os cuidados de um parente seguro nos Estados Unidos."

O DHS não respondeu imediatamente a um pedido da Reuters por evidências de que foi oferecida a Sánchez a opção de levar sua filha com ela para Cuba.

Sánchez disse que chegou ao seu país de origem horas depois de ser detida, sem passaporte ou identificação e sem documentação dos Estados Unidos explicando o motivo de sua deportação.

As contradições no caso de Sánchez destacam as preocupações entre os defensores dos direitos civis sobre os direitos ao devido processo legal dos imigrantes durante a repressão à imigração do presidente dos EUA, Donald Trump, uma plataforma fundamental de sua campanha eleitoral de 2024.

Na segunda-feira, o governo de Trump elogiou os primeiros resultados das medidas agressivas de fiscalização, destacando uma queda nas travessias ilegais da fronteira.