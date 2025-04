Ministro paquistanês diz que Índia pode lançar ataque militar nas próximas 24 a 36 horas

(Reuters) - O ministro da Informação do Paquistão, Attaullah Tarar, disse na quarta-feira (horário local) que o Paquistão tem informações confiáveis de que a Índia pretende lançar um ataque militar nas próximas 24 a 36 horas.

Isso ocorre no momento em que as tensões entre as duas nações que possuem armas nucleares aumentam, depois que a Índia afirmou que havia elementos paquistaneses no ataque que matou 26 homens em um ponto turístico na Caxemira indiana na semana passada.

O governo paquistanês negou qualquer participação e pediu uma investigação neutra.