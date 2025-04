Como Trump ajudou liberais a derrotarem conservadores no Canadá

Trump ressurgiu como um fator de campanha na semana passada, declarando que poderia aumentar a tarifa de 25% sobre os carros fabricados no Canadá porque os EUA não os queriam. Ele disse anteriormente que poderia usar "força econômica" para tornar o Canadá o 51º Estado dos EUA.

Carney argumentou que sua experiência em lidar com questões econômicas o torna o melhor líder para lidar com Trump, enquanto Poilievre abordou as preocupações com o custo de vida, a criminalidade e a crise imobiliária.

Trump, em uma publicação na mídia social na segunda-feira, reiterou seu pedido para que o Canadá se torne o 51º Estado norte-americano.

"Boa sorte para o grande povo do Canadá", disse ele.

"Elejam o homem que tem a força e a sabedoria para reduzir seus impostos pela metade, aumentar seu poder militar gratuitamente para o nível mais alto do mundo, fazer com que seu carro, aço, alumínio, madeira serrada, energia e todos os outros negócios QUADRUPLEM de tamanho, COM ZERO TARIFAS OU IMPOSTOS, se o Canadá se tornar o estimado 51º Estado dos Estados Unidos da América. Não haverá mais uma linha artificialmente traçada há muitos anos"

As tensões com os EUA fizeram com que os partidários de dois partidos menores, o Novos Democratas, de tendência esquerdista, e o Bloc Quebecois, separatista, se voltassem para os liberais. O líder do Novos Democratas, Jagmeet Singh, admitiu a derrota em seu próprio distrito e disse que planejava deixar o cargo de líder do partido.