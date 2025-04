Produção de açúcar do Brasil será recorde em 25/26 e a de etanol cairá 1%, diz Conab

SÃO PAULO (Reuters) - A produção de açúcar do Brasil em 2025/26 (abril/março) foi estimada nesta terça-feira em recorde de 45,87 milhões de toneladas, com aumento de 4% em relação ao ciclo anterior, à medida que o maior produtor e exportador global mantém embarques fortes enquanto países concorrentes produzem menos, apontou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Em seu primeiro levantamento para a nova temporada, a Conab estimou a produção de açúcar do centro-sul, principal região produtora do país, em 41,8 milhões de toneladas, alta de 3,7% na comparação anual.

O crescimento acontece com usinas privilegiando o açúcar em detrimento do etanol, já que a safra de cana deverá cair 2% em relação a 2024/25, para 663,4 milhões de toneladas, enquanto no centro-sul a redução será de 2,5%, para 602,9 milhões de toneladas.