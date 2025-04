SAIBA MAIS-O que poderia estar por trás do apagão na Península Ibérica?

A Espanha é um dos maiores produtores de energia renovável da Europa, contando com a energia eólica e solar para 43% do total, bem acima da média global, segundo dados do think tank Ember.

A energia solar fotovoltaica era responsável por 59% da eletricidade da Espanha no momento do apagão, a eólica por quase 12%, a nuclear por quase 11% e as usinas de turbinas a gás de ciclo combinado (CCGT) por 5%, segundo dados da Red Electrica. Em comparação, no mesmo dia do ano passado, a energia solar fotovoltaica era de 50%, a eólica de 3%, a nuclear de quase 15% e a CCGT de quase 11%.

No entanto, em um período de apenas cinco minutos, entre 12h30 e 12h3, na segunda-feira, a geração de energia solar fotovoltaica caiu mais de 50%, passando de mais de 18 gigawatts (GW) para 8 GW, mostraram os dados. A causa é desconhecida.

QUAIS FATORES PODEM ESTAR ENVOLVIDOS?

Antes da interrupção, especialistas e fontes do setor disseram que a rede espanhola estava funcionando com pouquíssima inércia, que é a energia armazenada em uma grande turbina a vapor ou a gás rotativa que aciona geradores rotativos e funciona como um amortecedor, pois pode ser usada rapidamente para compensar mudanças repentinas na demanda ou no fornecimento.

A energia solar, por outro lado, fornece pouca massa rotativa à rede.