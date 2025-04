SAIBA MAIS-Primeiros 100 dias de Trump têm mais de 200 ações e muitos revezes jurídicos

Quatro juízes bloquearam temporariamente a administração de aplicar os decretos de Trump que encerram os programas de diversidade, equidade e inclusão, ou DEI, no governo dos EUA e exigem que os beneficiários de fundos de subsídios federais certifiquem que não executam programas DEI que violam as leis antidiscriminação. Alguns conservadores argumentaram que essas políticas discriminam os brancos e alguns outros.

DECRETOS DIRECIONADOS A ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA

Quatro juízes bloquearam, por enquanto, os decretos punitivos de Trump que impunham restrições a quatro grandes escritórios de advocacia, considerando as diretrizes como atos prováveis de retaliação ao discurso protegido pela Primeira Emenda da Constituição. Trump tem como alvo escritórios de advocacia que representaram clientes que desafiaram suas políticas nos tribunais, empregaram advogados que estiveram envolvidos em investigações de promotoria contra Trump nos níveis federal e estadual ou representam pessoas que o investigaram anteriormente.

TARIFAS E GUERRA COMERCIAL

O governo enfrenta pelo menos sete ações judiciais que contestam as tarifas abrangentes de Trump contra parceiros comerciais estrangeiros. As ações acusam Trump de ultrapassar sua autoridade de acordo com a Constituição ao impor as tarifas sem autorização do Congresso. Um juiz em um dos casos negou um pedido de ordem de restrição temporária, mas ainda poderia impor uma liminar preliminar bloqueando as tarifas. Os outros seis casos ainda não foram decididos.