Sob forte esquema de segurança, Lady Gaga chega ao Rio para show em Copacabana no sábado

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A estrela pop Lady Gaga chegou ao Rio de Janeiro na madrugada desta terça feira para o show gratuito que fará na praia de Copacabana no próximo sábado.

Ela desembarcou no aeroporto do Galeão no fim da madrugada e seguiu em um forte esquema de segurança para o hotel Copacabana Palace. Em frente ao hotel, já está montado o palco em que a cantora vai se apresentar no sábado para um público esperado de mais de 1,6 milhão de pessoas