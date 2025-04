Três pessoas são mortas em ataque a tiros na Suécia, diz polícia

Testemunhas disseram à SVT que ouviram cinco tiros e viram pessoas na área correndo para se proteger. Vários meios de comunicação suecos, incluindo a TT, informaram que o tiroteio ocorreu perto ou dentro um salão de cabeleireiro.

Dez pessoas foram mortas em fevereiro na cidade sueca de Orebro no tiroteio em massa mais fatal do país, no qual um solitário desempregado de 35 anos abriu fogo contra estudantes e professores em um centro de educação para adultos.

A Suécia vem sofrendo com uma onda de violência relacionada a gangues há mais de uma década, que incluiu uma epidemia de violência com armas de fogo.

O governo de minoria de direita do país nórdico chegou ao poder em 2022 com a promessa de combater a violência relacionada a gangues. Ele endureceu as leis e deu mais poderes à polícia e, após o tiroteio em Orebro, afirmou que tentaria endurecer as leis sobre armas.

(Reportagem de Louise Breusch Rasmussen e Stine Jacobsen em Copenhague, Johan Ahlander, Marie Mannes, Simon Johnson e Niklas Pollard em Estocolmo e Philip O'Connor em Uppsala)