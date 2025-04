Von der Leyen, da UE, convida cientistas e pesquisadores a fazer da Europa seu lar

BRUXELAS (Reuters) - A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, convidou nesta terça-feira cientistas e pesquisadores de todo o mundo a fazer da Europa o seu lar, já que o governo Trump ameaça cortar o financiamento federal para Harvard e outras universidades norte-americanas.

Elas têm estado na mira do governo, principalmente pela forma como lidaram com as manifestações pró-palestinos contra a atual guerra de Israel em Gaza que agitaram os campi no ano passado, mas também por questões como programas DEI (relacionados à diversidade, equidade e inclusão), iniciativas climáticas e políticas para transgêneros.

"Debates polêmicos em universidades (europeias) são bem-vindos. Consideramos a liberdade de ciência e pesquisa fundamental", disse von der Leyen em Valência, no Congresso de 2025 do conservador Partido Popular Europeu, o maior do Parlamento da UE.