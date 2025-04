Acordo de minerais entre EUA e Ucrânia não especifica se Washington terá lucro

No entanto, a minuta não define como as receitas do fundo conjunto serão gastas, quem se beneficia ou quem controla as decisões sobre os gastos.

De acordo com a minuta, os Estados Unidos, ou outras entidades designadas por eles, terão acesso preferencial -- mas não exclusivo -- a novas autorizações, licenças e oportunidades de investimento no campo dos recursos naturais ucranianos, de acordo com a minuta. Os acordos existentes não estão cobertos.

As versões anteriores do acordo durante as negociações diziam que ele incluiria a infraestrutura de gás natural ucraniano, que é um dos ativos mais valiosos da Ucrânia, disseram fontes com conhecimento do assunto no início deste mês.

A infraestrutura de gás não está coberta pelo esboço visto pela Reuters nesta quarta-feira.

As versões anteriores também afirmaram que os Estados Unidos controlariam como a receita do fundo conjunto seria gasta e, portanto, poderiam receber royalties e lucros dos recursos naturais da Ucrânia, disseram as fontes anteriormente.

No entanto, isso estava ausente da minuta do acordo vista pela Reuters, que estava programada para ser assinada nesta quarta-feira.