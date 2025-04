Aprovação de Trump fica estável na semana, preocupações com economia e imigração crescem-- pesquisa Reuters/Ipsos

A leitura de 42% está abaixo da aprovação de 47% em uma pesquisa Reuters/Ipsos realizada nas horas seguintes à posse de 20 de janeiro.

A parcela de entrevistados que aprova a administração econômica de Trump diminuiu um ponto percentual, para 36%, o nível mais baixo em seu mandato atual e em sua presidência de 2017-2021, enquanto a desaprovação aumentou 5 pontos, para 56%.

Os temores de uma recessão aumentaram nas últimas semanas, conforme Trump lançou uma guerra comercial global, elevando as tarifas a um nível tão alto que os economistas alertam que o comércio com alguns países -- principalmente a China -- poderá praticamente estancar. As medidas abalaram investidores e empresas. Na terça-feira, por exemplo, a gigante das entregas United Parcel Service disse que cortará 20 mil empregos.

A inflação continuou a ser um ponto sensível. A vitória de Trump na eleição presidencial de novembro ocorreu depois que a inflação acelerou durante o governo de seu antecessor democrata, Joe Biden. Mas o ritmo da inflação quase não diminuiu com Trump e 59% dos entrevistados na última pesquisa Reuters/Ipsos desaprovaram sua forma de lidar com o custo de vida nos Estados Unidos, em comparação com 32% que aprovaram.

Trump obtém as notas mais altas no quesito imigração, com 45% dos entrevistados aprovando sua maneira de lidar com a questão, mantendo-se estável em relação à sondagem anterior.

Mas o descontentamento também cresceu nesse aspecto, com seu índice de desaprovação sobre o tema subindo 2 pontos, para 48%. Trump lançou uma campanha agressiva de fiscalização após assumir o cargo em 20 de janeiro, enviando tropas para a fronteira sul e prometendo deportar milhões de imigrantes que estão ilegalmente nos EUA.