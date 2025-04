Conservadores da Suprema Corte dos EUA sinalizam apoio a escola religiosa com financiamento público

Gregory Garre, representando o gabinete do procurador-geral de Oklahoma, disse aos juízes que decidir a favor da St. Isidore "resultaria na regra surpreendente de que os estados não apenas podem, mas devem financiar e criar escolas religiosas públicas, uma reversão surpreendente dos precedentes consagrados deste tribunal".

O juiz conservador Brett Kavanaugh pareceu simpático à proposta da St. Isidore e pressionou Garre a explicar por que a exclusão da escola não seria considerada discriminação religiosa.

"Nossos casos deixaram bem claro -- e acho que esses são alguns dos casos mais importantes que já tivemos -- que não se pode tratar pessoas religiosas, instituições religiosas e discursos religiosos como de segunda classe nos Estados Unidos", disse Kavanaugh. "E quando se tem um programa aberto a todos, exceto à religião... isso parece discriminação grave contra a religião."

James Campbell, advogado do conselho de escolas charter do estado, disse aos juízes que o programa de escolas charter de Oklahoma permite que organizações privadas ofereçam mais opções educacionais aos alunos do estado "e capacita esses grupos a inovar, dando-lhes ampla autonomia sobre sua missão, currículo e operações". Impulsionadas pela engenhosidade privada, disse Campbell, essas escolas estão prosperando.

Campbell abordou a alegação do procurador-geral do estado de que a escola proposta faria parte do governo.

"Mas não é", disse Campbell. "A St. Isidore foi criada privadamente por duas organizações católicas e é controlada por um conselho de diretores selecionado por entidades privadas. Segundo o julgamento deste tribunal, a St. Isidore não é o governo nem está envolvida em ações estatais. Já existem centenas de famílias que se inscreveram na St. Isidore. Elas também fazem parte da comunidade de Oklahoma. Não devem ser tratadas como de segunda classe."