Estudante palestino é liberado sob fiança ao contestar deportação dos EUA

Por Luc Cohen

(Reuters) - O estudante da Universidade de Columbia Mohsen Mahdawi foi liberado da custódia da imigração dos EUA nesta quarta-feira, depois que um juiz decidiu que ele deveria ter permissão para contestar os esforços do governo Trump para deportá-lo por causa de sua participação em protestos pró-palestinos enquanto estiver livre sob fiança.

Mahdawi, nascido e criado em um campo de refugiados na Cisjordânia, foi preso no início deste mês ao chegar para uma entrevista para seu pedido de cidadania norte-americana. Um juiz rapidamente ordenou que o governo do presidente Donald Trump não o deportasse dos Estados Unidos nem o levasse para fora do Estado de Vermont.