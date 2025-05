EUA pedem que Índia e Paquistão trabalhem juntos para reduzir as tensões

Os telefonemas desta quarta-feira marcam os níveis mais altos de compromissos diplomáticos simultâneos publicamente conhecidos de Washington com o objetivo de reduzir as tensões entre a Índia e o Paquistão desde o ataque de 22 de abril.

A Índia é um importante parceiro dos EUA para combater a crescente influência da China. O Paquistão continua sendo um aliado de Washington, mesmo que sua importância tenha diminuído após a retirada dos EUA do vizinho Afeganistão em 2021.

As declarações do Departamento de Estado após as ligações chamaram o ataque na Caxemira de "terror" e "inconcebível", e disseram que Rubio falou ao Paquistão "sobre a necessidade de condená-lo".

Rubio "pediu a cooperação das autoridades paquistanesas na investigação desse ataque inaceitável", disse o Departamento de Estado. O gabinete de Sharif disse que ele pediu a Rubio que exortasse a Índia a "diminuir a retórica".

Rubio pediu que os vizinhos asiáticos com armas nucleares trabalhassem entre si "para diminuir as tensões, restabelecer as comunicações diretas e manter a paz".

Washington pediu a outros países que ajudassem a reduzir as tensões e pediu à Índia e ao Paquistão que trabalhassem em uma "solução responsável".