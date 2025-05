Governo vai aprofundar debate sobre redução da jornada 6x1, diz Lula

Pouco antes do pronunciamento de Lula, o Planalto divulgou comunicado afirmando que por determinação de Lula, a ministra-chefe substituta da Casa Civil, Miriam Belchior nomeou o procurador federal Gilberto Waller Júnior para a presidência do INSS.

A depender do desenrolar das investidas da oposição e da articulação do governo no Congresso Nacional, o caso do INSS pode até mesmo virar objeto de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).

Diferente dos anos anteriores, o presidente não vai participar de atos que marcam a data histórica para o PT e o sindicalismo.

Se fosse participar, Lula teria de optar entre dois atos previstos para a quinta-feira: um em São Bernardo do Campo, organizado pela CUT -- que optou por descentralizar as comemorações e acionar suas filiais estaduais, e outro em São Paulo, promovido por outras centrais sindicais, que deve contar inclusive com sorteios de carros ao público.

Também correria o risco de se expor, como no ano passado, a eventos com baixa mobilização popular. Em 2024, ato organizado em São Paulo contou com menos de 2 mil pessoas, levando Lula a puxar a orelha do secretário-geral da Presidência, Márcio Macêdo, em público, afirmando que o ato havia sido "mal convocado".