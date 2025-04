Índia fecha espaço aéreo para companhias aéreas do Paquistão conforme crescem as tensões

(Reuters) - A Índia fechou nesta quarta-feira seu espaço aéreo para as companhias aéreas paquistanesas, informou o governo, dias depois que seu vizinho proibiu as companhias aéreas indianas de sobrevoar seu território após a morte de 26 homens em um ataque a turistas na Caxemira.

A proibição durará de 30 de abril a 23 de maio, informou o governo indiano em um comunicado.

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, disse ao secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, em uma ligação telefônica na noite desta quarta-feira que ele "rejeitou categoricamente as tentativas indianas de vincular o Paquistão ao incidente", segundo um comunicado do gabinete de Sharif.