Irã se reunirá com três potências europeias antes das próximas negociações nucleares com os EUA

"Na minha opinião, os três países europeus perderam seu papel (no arquivo nuclear) devido às políticas erradas que adotaram. É claro que não queremos isso e estamos prontos para conversar com eles em Roma", disse o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, à mídia estatal nesta quarta-feira.

Houve uma hesitação inicial dentro do E3 por causa da preocupação de que tais conversações pudessem criar uma via paralela e sequestrar as negociações realizadas pelo segundo governo de Trump que, segundo Washington, visam impedir que o Irã desenvolva armas nucleares.

No entanto, três diplomatas europeus disseram à Reuters que o E3 decidiu que, em última análise, era de seu interesse manter o diálogo com o Irã e reafirmar como eles consideravam os parâmetros de um novo acordo nuclear.

Os diretores políticos do Ministério das Relações Exteriores se reuniram com autoridades norte-americanas em Berlim na quarta-feira para serem informados sobre as rodadas anteriores de negociações entre os EUA e o Irã e se prepararem para a reunião de Roma, e irão para lá na sexta-feira, disseram dois diplomatas.

O Irã está procurando aproveitar o impulso das negociações nucleares com o governo Trump, que foram retomadas em Omã no sábado e após suas conversas com a Rússia e a China na semana passada. Os negociadores dos EUA e do Irã se reunirão novamente em Roma no sábado.

A abordagem do Irã em relação ao E3 sugere que o país está mantendo suas opções em aberto, mas também quer avaliar a posição dos europeus em relação à possível reimposição de sanções das Nações Unidas contra Teerã antes de outubro, conhecida nos círculos diplomáticos como "mecanismo snapback", quando uma resolução que ratifica o acordo de 2015 expira.