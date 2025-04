Paquistão diz que Inteligência sugere ação militar da Índia em breve

No ataque de 22 de abril, agressores islâmicos separaram os homens, perguntaram seus nomes e visaram os hindus antes de atirar à queima-roupa na área de Pahalgam, matando 26 pessoas, segundo autoridades e sobreviventes.

A Índia identificou os três agressores, incluindo dois cidadãos paquistaneses, como "terroristas" que estão promovendo uma revolta violenta na Caxemira, de maioria muçulmana.

Islamabad negou qualquer participação e pediu uma investigação neutra.

A Índia, de maioria hindu, acusa o Paquistão islâmico de financiar e incentivar a militância na Caxemira, território do Himalaia reivindicado por ambas as nações, mas governado em parte por elas. Islamabad afirma que apenas fornece apoio moral e diplomático à demanda da Caxemira por autodeterminação.

Os antigos rivais, nascidos da divisão da Índia colonial britânica em 1947, tomaram medidas um contra o outro desde o ataque, com a Índia colocando em suspenso o Tratado das Águas do Indo, de importância crítica, e o Paquistão fechando seu espaço aéreo para as companhias aéreas indianas.

O governo do Paquistão afirmou ter "informações confiáveis" de que a Índia pretende realizar uma ação militar contra o país nas "próximas 24 a 36 horas, sob o pretexto de alegações infundadas e forjadas de envolvimento no incidente de Pahalgam".