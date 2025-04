Presidente da China diz que economia do país deve se adaptar às mudanças externas

PEQUIM (Reuters) - O presidente da China, Xi Jinping, pediu nesta quarta-feira uma ação para se ajustar às mudanças no ambiente internacional enquanto o país elabora planos econômicos para os próximos cinco anos, informou a agência estatal Xinhua.

A guerra comercial global do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abalou os mercados financeiros e alimentou os temores de uma recessão, já que a escalada das tarifas entre as duas maiores economias do mundo ameaça interromper as cadeias de suprimentos e uma ampla gama de setores.

"É importante ter uma visão prospectiva das mudanças no cenário internacional e seu impacto sobre a China", disse Xinhua citando Xi em um simpósio em Xangai sobre o desenvolvimento econômico e social durante o 15º período do plano quinquenal de 2026 a 2030.