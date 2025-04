Primeiros 100 dias de Trump miram políticas de diversidade e proteções de direitos civis

Alegando que as iniciativas de diversidade, equidade e inclusão (DEI) que se tornaram populares nas últimas duas décadas são, em si mesmas, discriminatórias e sufocam o mérito, o governo Trump também cancelou contratos governamentais que, segundo ele, estavam vinculados a "DEI ilegais", fechou escritórios que tratavam de violações de direitos civis e congelou bolsas de pesquisa sobre disparidades raciais na área da saúde.

As ações alarmaram ativistas, que afirmam que elas efetivamente apagam décadas de progresso conquistado a duras penas para nivelar o campo de atuação das comunidades marginalizadas.

Hector Sanchez Barba, presidente e presidente-executivo da Mi Familia Vota, uma organização apartidária que mobiliza eleitores latinos, criticou as diretrizes como uma "agenda da supremacia branca".

"Ele está atacando os pilares que mantêm e sustentam nossa democracia -- está voltando a uma história horrível de exclusão de minorias de muitos espaços em nossa sociedade", disse Sanchez Barba.

A Casa Branca não respondeu a um pedido de comentário. Trump já havia negado anteriormente as alegações de que ele empregou ataques racistas e uma agenda ao longo de sua carreira política. Autoridades graduadas do governo defenderam a eliminação das iniciativas do DEI, argumentando que elas são discriminatórias por natureza.

"A reação contra as políticas do DEI foi o resultado de uma percepção, que eu acho que estava fundamentada na realidade, de que o foco excessivo na raça e o uso de uma lente racial para ver quase tudo era uma distorção", disse William Jacobson, professor de direito da Universidade de Cornell.