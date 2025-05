Putin diz que reversão de nome de cidade a Stalingrado depende dos moradores

(Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta quarta-feira que cabe aos residentes de Volgogrado decidir se a cidade deve voltar ao nome de Stalingrado, como era chamada quando as forças soviéticas derrotaram os invasores nazistas na batalha mais sangrenta da Segunda Guerra Mundial.

Antes das comemorações, na próxima semana, do 80º aniversário da vitória da União Soviética e de seus aliados sobre a Alemanha nazista, foi levantada a questão da restauração do nome da cidade do sul da Rússia na época da guerra.

Putin, citado pela agência de notícias estatal RIA, foi questionado em um fórum sobre a restauração do antigo nome da cidade -- uma questão delicada em vista da associação com os horrores do governo de quase três décadas do ditador soviético Josef Stalin.