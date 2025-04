Trump destaca economia em comício de 100 dias; norte-americanos estão cautelosos

"Tivemos a maior economia da história do nosso país", afirmou Trump sobre seu primeiro mandato, de 2017 a 2021. "Tivemos um ótimo desempenho, e estamos tendo um desempenho melhor agora."

Nas últimas semanas, os norte-americanos esfriaram em relação a aspectos do desempenho de Trump. Em particular, as pessoas estão preocupadas com a administração econômica de Trump em meio a uma inflação persistente.

Trump renovou suas críticas ao presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dizendo que o chefe do banco central não está fazendo um bom trabalho.

Ele repetiu os apelos para que o Congresso reduza os impostos, um plano que, segundo analistas orçamentários não partidários, poderia acrescentar trilhões à dívida de US$36,6 trilhões do país.

"Nas próximas semanas e meses, aprovaremos as maiores reduções de impostos da história dos Estados Unidos", disse Trump à multidão em Warren, que abriga o Centro Técnico da General Motors e está localizado a cerca de 30 quilômetros do centro de Detroit.

O presidente atacou os "lunáticos radicais de esquerda", discutiu verbalmente com um desafeto e perguntou à plateia quais eram seus apelidos favoritos para seu antecessor, o presidente norte-americano Joe Biden.