Ucrânia e EUA afirmam que acordo sobre minerais está pronto, apesar de obstáculo de última hora

A minuta não especifica nenhuma garantia concreta de segurança dos EUA para a Ucrânia, um dos objetivos iniciais de Kiev. Separadamente, a Ucrânia discutiu com aliados europeus a formação de uma força internacional para ajudar a garantir a segurança do país caso seja firmado um acordo de paz com a Rússia.

A minuta do acordo dos minerais estabelece a criação de um fundo conjunto entre os EUA e a Ucrânia para a reconstrução, que receberá 50% dos lucros e royalties acumulados para o estado ucraniano a partir de novas licenças de recursos naturais na Ucrânia.

A minuta não define como as receitas do fundo conjunto serão gastas, quem se beneficia ou quem controla as decisões sobre os gastos.

Shmyhal disse em comentários televisionados que, uma vez que o acordo principal fosse assinado, os dois lados concordariam com dois outros documentos técnicos e suplementares que definem questões como a forma de acumulação dos fundos.

(Reportagem de Tom Balmforth e Yulia Dysa em Kiev, Doina Chiacu e Trevor Hunnicutt em Washington)