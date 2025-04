UE prepara "plano B" caso Trump desista de negociações sobre a Ucrânia, diz FT

(Reuters) - A União Europeia está preparando um "plano B" sobre as sanções econômicas contra a Rússia caso o governo Trump abandone as negociações de paz na Ucrânia e busque uma aproximação com Moscou, disse Kaja Kallas, alta representante da UE para política externa e de segurança, ao Financial Times nesta quarta-feira.

"Vemos sinais de que eles estão avaliando se devem deixar a Ucrânia e não tentar um acordo com os russos porque é difícil", disse ela ao FT.

"Há também um plano B, mas temos que trabalhar pelo plano A, porque, caso contrário, você se concentra no plano B e então ele acontecerá", disse ela ao jornal, acrescentando que as conversas com Washington e outros parceiros internacionais estão em andamento para garantir que o regime de sanções ocidentais seja mantido.