Após escândalo do Signal, conselheiro de segurança dos EUA está sendo forçado a sair, dizem fontes

Por Steve Holland e Erin Banco e Gram Slattery

WASHINGTON (Reuters) - O conselheiro de segurança nacional dos EUA, Mike Waltz, está sendo forçado a deixar seu cargo, disseram quatro pessoas informadas sobre o assunto nesta quinta-feira, na primeira grande reformulação do círculo íntimo do presidente Donald Trump desde que ele assumiu o cargo, em janeiro.

O vice de Waltz, Alex Wong, um especialista em Ásia que foi funcionário do Departamento de Estado focado na Coreia do Norte no primeiro mandato de Trump, também está deixando o cargo, disseram duas pessoas à Reuters.