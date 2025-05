Candidato da oposição nacionalista da Polônia vai a evento na Casa Branca

VARSÓVIA (Reuters) - O candidato presidencial apoiado pelo principal partido nacionalista de oposição da Polônia, o Lei e Justiça (PiS), compareceu ao Dia Nacional de Oração na Casa Branca nesta quinta-feira, disse sua equipe de campanha.

Os poloneses votarão no primeiro turno das eleições presidenciais em 18 de maio, e manter boas relações com os Estados Unidos será uma tarefa fundamental para o próximo chefe de Estado do país, que vê o apoio de Washington como essencial para sua segurança.

Adam Bielan, membro do PiS no Parlamento Europeu, postou uma foto na rede social X de Karol Nawrocki, o historiador conservador apoiado pelo partido na campanha presidencial, na multidão do evento em frente à Casa Branca, antes de um discurso do presidente Donald Trump.