CIA divulga novos vídeos buscando atrair autoridades chinesas

A CIA está confiante de que os vídeos estão conseguindo ultrapassar o "Grande Firewall" da China e alcançando o público-alvo.

"Se não estivesse funcionando, não estaríamos fazendo mais vídeos", disse um funcionário da CIA à Reuters, acrescentando que a China é a principal prioridade de inteligência da agência em uma "verdadeira competição geracional" entre EUA e China.

Os dois vídeos curtos, publicados nas redes sociais da CIA, mostram cenas fictícias em que um funcionário sênior do Partido Comunista Chinês e um funcionário público mais jovem, com acesso a informações confidenciais, se mostram desiludidos com o sistema chinês e buscam contato com a CIA.

A embaixada da China em Washington não respondeu de imediato a um pedido de comentário sobre os vídeos, mas já acusou anteriormente os Estados Unidos de conduzirem uma campanha sistemática de desinformação contra a China e afirmou que qualquer tentativa de semear a divisão entre o povo chinês e o Partido Comunista Chinês fracassaria.

(Reportagem de Michael Martina)