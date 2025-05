EUA impõem sanções à rede mexicana de roubo de combustível ligada ao cartel CJNG

Por Timothy Gardner

WASHINGTON (Reuters) - O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs nesta quinta-feira sanções a duas empresas e três cidadãos mexicanos acusados de envolvimento em uma rede de tráfico de drogas e contrabando de petróleo ligada ao Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

As autoridades norte-americanas afirmam que o CJNG é um dos dois principais cartéis mexicanos, ao lado do Cartel de Sinaloa, responsáveis por abastecer as ruas dos EUA com fentanil nos últimos anos.