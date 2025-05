Financiamento global da saúde enfrenta maior interrupção da história, diz OMS

Por Olivia Le Poidevin

GENEBRA (Reuters) - O financiamento global da saúde enfrenta desafios históricos à medida que os países doadores reduzem suas contribuições, disse nesta quinta-feira o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

O governo do presidente dos EUA, Donald Trump, retirou-se da OMS em janeiro, alegando que a agência da ONU havia lidado mal com a pandemia de Covid-19 e com outras crises internacionais de saúde. Os EUA têm sido, de longe, o maior financiador da OMS, contribuindo com cerca de 18% do total.